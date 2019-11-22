Новый кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил капитанские кресла.

Учитывая растущую популярность построенных из седанов S-класса «Майбахов», следовало ожидать, что по такому же принципу компания из Штутгарта соорудит и свой самый роскошный кроссовер. Встречайте — Mercedes-Maybach GLS. Широкой публике новинку представили в Китае, не забыв при этом организовать закрытий показ в Москве. О нас не только помнят, но и обещают привезти машину к лету. Цену, правда, пока не называют. Европейцам же предлагают ориентироваться на 180.000 евро. Это минимум.

Чтобы дорогущий внедорожник выглядел еще более презентабельно, чем далеко не самый скромный донор GLS, дизайнеры не пожалели хрома. Им облита не только решетка радиатора, но и сетка воздухозаборника в переднем бампере, рамки и накладки на дверях. Штатные 22-дюймовые колеса, а можно заказать и диски диаметром 23, выглядят блестяще. Кроме того, доступны восемь комбинаций двухцветной окраски кузова. Для удобства посадки сделаны автоматические подножки, которые выдерживают до 200 кг. и выезжают, как только открываешь двери. Для обеспечения максимального пространства для ног задних пассажиров диван «Майбаха» установлен на 120 мм ближе к багажнику, чем в обычном GLS. Опционно можно заказать раздельные «капитанские» кресла-оттоманки.

Отдачу в 8-цилиндрового мотора в 558 л.с., конечно, не назовешь запредельной. Но этого достаточно, чтобы разогнать все 2710 килограмм майбаховской плоти до 100 км/ч за 4,9 секунды. Кстати, для обеспечения максимально плавных ускорений в машине предусмотрен специальный комфортный режим, подразумевающий старты со второй передачи и отключение системы старт-стоп.





