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Новости   22 ноября 2019   

Новый RAV4 в формате мультимедийного шоу #RAV4STORY

Новый RAV4 претерпел самый масштабный объем изменений за всю историю, кроссовер сохранил легендарные свойства прежних поколений и получил лучший набор потребительских качеств в сегменте. Брутальный дизайн, инновационная платформа TNGA, современные агрегаты трансмиссии и ходовой части полностью изменили характер модели. Революционные изменения новинки потребовали революционного формата презентации для аудитории. Мероприятие прошло в течение трёх дней и собрало на огромной закрытой площадке Main Stage около 1000 гостей.

Мультимедийный экран площадью 600 кв. м идеально передал широту возможностей, динамику и мощь нового RAV4, позволив гостям шоу виртуально оказаться за рулем автомобиля на различных покрытиях и на фоне разных пейзажей. Благодаря системе полного привода с двумя раздельными муфтами Dynamic Torque Vectoring AWD, отличной геометрической проходимости, а также системе выбора режимов движения Multi-Terrain Select новый RAV4 обладает высоким внедорожным потенциалом. Для того чтобы продемонстрировать способности специальных внедорожных систем новинки, были созданы четыре эффектные экспозоны, оформленные как песчаные и каменистые поверхности, снег, лед и дорожные склоны.



В пятом поколении RAV4 вернулся к своим истокам, заложенным в названии модели — Recreational Active Vehicle 4WD («автомобиль для активного отдыха с полным приводом»). Чтобы подчеркнуть это предназначение, главными героями кампании продвижения RAV4 стали известные спортсмены-экстремалы из команды Toyota Team Russia. «Консультантами» по модели на мероприятии выступили маунтинбайкер Павел Алёхин, дрифтер Никита Шиков, сноубордист Игорь Ильиных и мотофристайлер Алексей Колесников.


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