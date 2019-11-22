Новые шины подорожают из-за старых. Платить за покрышки будем больше, а экологию не исправим

Проблемы с утилизацией использованных покрышек в России очевидны. На любой бесхозной поверхности валяются брошенные покрышки, в глубине водоемов их не видно, но и там их очень много. Это прекрасно знает каждый автомобилист и даже обычный дачник, выезжающий летом к ближайшей речке или в лес за грибами.

На расчистку России от старых шин понадобится 15-18 лет. Но из-за действий Минприроды эта работа может остановиться прямо сейчас — говорят представители некоммерческой организации ЭкоШинСоюз. Под этой вывеской в 2017 году объединились компании Nokian Tyres, Bridgestone, Continental, Michelin, Yokohama и Hankook с целью взаимодействия в области утилизации шинной отработки. И они в самом деле ведут большую работу.

Напомним, что с 1 января 2015 года в России законодательно введен принцип РОП (Расширенная Ответственность Производителя) который предполагает, что производитель и импортер самостоятельно утилизирует произведенную продукцию, утратившую потребительские свойства. В 2019 году нормативы утилизации покрышек — 25% от продаж. В 2024 году производители планируют утилизировать до 55% шинной отработки.

На сегодняшний день ЭкоШинСоюз может отчитаться за 136 000 тонн отработанных шин. Установлено более 350 специальных контейнеров для сбора шин на утилизацию, в совместные программы вовлечено более 950 шиномонтажных центров, и запущены пилотные программы по взаимодействию с розничными шинными сетями, а также ликвидировано значительное количество несанкционированных свалок.

Теперь же чиновники всерьез хотят забрать эти деньги себе и на ближайшие пять лет запретить компаниям утилизировать покрышки самостоятельно. Из-за этого цены на новые шины неминуемо вырастут. На 4-8% — вроде терпимо, но вместе с ними подорожает огромное количество напрямую и косвенно связанных товаров, практически все, что доставляют колесным транспортом.

Что конкретно хочет Минприроды? Чиновники предлагают к началу 2020 года отменить нормативы переработки и лишить компании права самостоятельно утилизировать отходы своих товаров и упаковки сроком на пять лет. Мораторий нужен, якобы, из-за коррупции. Мол — бумажки об утилизации покупаются, но ничего не делается.

Вместе с тем Минприроды хочет заставить производителей платить расширенный налог на утилизацию, а все поступающие деньги отдать в распоряжение государственной компании РЭО («Российский экологический оператор») — то есть монополиста, который, кстати, курирует «мусорную реформу». В год, по примерным подсчетам экспертов, на выброс идет примерно 800 000 тонн изношенных шин по всей России. Как РЭО намерена справиться с их утилизацией — вопрос. А вот прибыль от расширенного налога уже подсчитана — если в 2018 году поступления составили 2.2 миллиарда рублей, то по новым правилам доход от экологического вырастет до 136 миллиардов рублей.

По словам исполнительного директора ЭкоШинСоюза Сергея Подойникова, в инфраструктуру и рынок утилизации компаниями вложено около 450 миллионов долларов, но с новыми правилам не ясно, что со всем этим будет.







Генеральный директор Nokian Tyres Россия Андрей Пантюхов предполагает, что для его компании налоговая нагрузка возрастет в восемь раз. Георгий Ротов, генеральный директор Continental Kaluga озвучил цифру в 200 миллионов, а Джеффри Гловер — генеральный директор Bridgestone Россия и СНГ добавил, что он не против регулирования, но все должно быть сбалансировано. В других странах никто не ведет утилизацию сверху вниз — от государства.

В общем картина на сегодня вырисовывается такая — у производителей шин уже давно есть и реально работают программы по утилизации. Шинники просят выделить покрышки в отдельную категорию отходов и разрешить им продолжать развитие этих программ.

Производители хотят ликвидировать шинные свалки, расширять практику бесплатного приема шинной отработки у автовладельцев и в ближайшие два десятилетия совместными усилиями решить проблему старых покрышек в России. Ну просто нельзя без всего этого сегодня вести шинный бизнес в цивилизованной стране.

Однако государству эти программы не нужны. Ему нужны деньги. На что их направят? Именно на утилизацию покрышек? Кто знает… Если примут новые правила игры, то шинники будут вынуждены свернуть те программы, которые уже работают, но чем намерены заменить их чиновники?

Можно долго спорить, кто лучше справится с задачей утилизации, но бремя расплаты за новую инициативу в любом случае ляжет на покупателя, ведь бизнесмены не полезут за деньгами на новый налог в собственный карман, все дополнительные расходы они покроют за наш с вами счет.

Текст: Григорий Алешин

Фото: ЭкоШинСоюз