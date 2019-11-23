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Дилер-клуб   23 ноября 2019   

Кроссовер Peugeot 3008. Потрясающий стиль, сила и уверенный характер!

Всего 3 минуты Вашего внимания и 3 аргумента стать владельцем Peugeot 3008 в АВИЛОН уже сегодня!

  1. Знаете, каково это, когда в автомобиле удобно и комфортно? Отлично, теперь возведите эти ощущения в квадрат – и Вы окажетесь в салоне Peugeot 3008! Можно долго перечислять достоинства этой модели, но мы – коротко: восхитительная эргономика, более 20 престижных европейских наград, 5 звезд по EURONCAP.
  2. Знаете, каково это, когда приобретать автомобиль удобно, выгодно и комфортно? Отлично, теперь возведите эти ощущения в квадрат – и Вы окажетесь в салоне официального дилера Peugeot АВИЛОН.
  3. А теперь главное: при покупке Peugeot 3008 в АВИЛОН – деньги не нужны! И это абсолютная правда. Формула проста: Trade-in + кредит + спецпредложение = Peugeot 3008 с выгодой до 400 000 рублей*!

 

Хотите оценить по достоинству кроссовер Peugeot 3008 и наше предложение – записывайтесь на тест-драйв:

+7 (495) 730-44-40

 

Всегда Ваш, АВИЛОН

Официальный дилер Peugeot



Москва, Волгоградский проспект, 41 стр.1

peugeot-avilon.ru

 

 

* Предложение не является офертой, действует для новых автомобилей Peugeot 3008 с 01.11.2019 по 30.11.2019 при условии покупки автомобиля по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый) и дополнительной выгодой. Подробности у менеджеров отдела продаж АВИЛОН Peugeot по телефону +7 (495) 730-44-40.

 

 


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