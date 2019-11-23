Идеальный автомобиль на идеальных условиях!

Каким должен быть идеальный автомобиль? За рулем которого будет удобно и в мегаполисе и за городом. Согласны?

Тогда представляем вашему вниманию – LADA XRAY Cross. Автомобиль, который преодолеет любой поворот, всегда найдет место на парковке, сэкономит бензин в пробках, да и просто порадует стильным дизайном.

На выходные за город или в путешествие с LADA XRAY Cross – легко! Вместительный багажник уместит в себе все вещи вашей большой семьи, дорожный в просвет в 215 мм позволит вам открыть новые места для отдыха, а мультимедиа с навигацией и экраном 7” не даст вам заблудиться!

ТЕХИНКОМ в ноябре приготовил специальное предложение на этот идеальный автомобиль: при первоначальном взносе 60% на срок 36 месяцев и оформлении программы Trade-In на комплектацию XRAY CROSS Classic действует ставка 0%.







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