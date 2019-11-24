Как подготовить авто к зиме! Дельные советы для автомобилистов

Не стоит дожидаться заморозков и снегопада, подготовьте свой автомобиль Mazda к зиме заранее.

Тормози без заносов.

Стоит заменить тормозные колодки, даже если они не до конца изношены. Потому что разность тормозных моментов колес является основной причиной заносов. При замене колодок не забудьте проверить состояние тормозных цилиндров! Внимание, если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, на цилиндрах изношены манжеты и зимой они могут потечь.

Только и слышно: «Полный бак».

Владельцам теплых гаражей небольшое напутствие! Перед выездом на сильный мороз наполните бензобак до отказа. Чем больше в баке воздуха, тем больше содержится в нем водяных паров. Они могут кристаллизироваться, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне, а затем «губят» бензонасос и топливную систему.

Безопасное управление авто зимой.

Использовать летнюю резину зимой – опасно. Приобретайте зимнюю резину для города и шипованную, если предстоят поездки за город. Желательно, чтобы высота протектора была не менее 4 мм. Повысьте давление в шинах на 0,2 бар по сравнению с летним давлением.

Заведется даже в самый сильный мороз.

Проверьте заранее плотность электролита, и если она ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора.

И на всякий случай имейте при себе провода для «прикуривания», чтобы в случае разрядки аккумулятора можно было обратиться к соседу и не опоздать по делам!

Готовь кузов с осени.

Помните, что зимой дорогу посыпают реагентами? Так вот, они отрицательно сказываются на кузове вашего автомобиля Mazda. С антикоррозийной подготовкой вашего авто вам удастся избежать неприятных моментов весной.

Не забывайте, что зимой машину следует мыть чаще, особенно снизу, чтобы грязь на ней не задерживалась.

И еще несколько советов:







Свечи зажигания лучше поставить новые

Обратите внимание на состояние генератора

Масло и масляный фильтр в преддверии морозов следует заменить

В бачок стеклоомывателя необходимо уже сегодня залить незамерзающую жидкость.

А лучше приезжайте на диагностику в сервисный центр и въезжайте в эту зиму уверенно!