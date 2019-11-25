Bentley Bentayga изменил правила посадки. Кроме стандартных пяти мест теперь можно выбрать четыре или семь

Не сказать, что Bentley Bentayga удручает нас отсутствием разнообразия. При всей его эксклюзивности, шикарный британский кроссовер можно купить с одним из трех моторов. Кроме двух бензиновых W12 и V8, развивающих соответственно 635 и 550 л.с, в России доступен еще и 435-сильный дизель. Это, не говоря про ограниченные дизайнерские серии.

На днях конфигуратор «Бентайги» стал еще чуточку длиннее за счет появления в нем опций, позволяющих вместо пяти сидений в салоне выбрать четыре или семь. Касающиеся последнего случая креслица третьего ряда раскладываются с помощью электроприводов, однако не настолько просторны, чтобы рекомендовать их взрослым. Зато установленные в четырехместной модификации два отдельных задних трона с массажем, вентиляцией и дюжиной регулировок положений подушки и спинки ублажат любого. Если и этой роскоши мало, то дополнительно можно заказать, изготовленные придворным тюнинговым ателье Mulliner, складные столики для пикника и охлаждаемый бар для напитков.





