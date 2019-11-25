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Новости   25 ноября 2019   

Exeed TXL – премиальный китайский кроссовер в следующем году приедет в Россию

Пресс-служба Chery сообщила, что первая модель, принадлежащего китайской компании премиального бренда Exeed, появится в России в третьем квартале следующего года. Речь идет о кроссовере TXL, который в данный момент проходит сертификационные испытания для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Технические характеристики, комплектации и цены будут объявлены позднее.



Между тем на родном, китайском рынке автомобиль уже продается. Кроме 1,6-литрового, 197-сильного бензинового мотора, работающего в паре с 9-ступенчатым роботом, других силовых агрегатов кроссоверу не досталось. Выбрать можно лишь передний или полный привод.


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