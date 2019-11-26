Lexus перевел кроссовер UX на электрическую тягу

Первым серийным электромобилем lexus стал кроссовер UX 300e. Внешне представленная на автосалоне в китайском Гуанчжоу версия идентична продаваемым у нам бензиновой и гибридной модификациям, но в отличие от последней не может похвастать полным приводом. Установленный на передний оси электромотор развивает 204 л.с и 300 Нм. Заряда расположенной под полом тяговой батареи емкостью 54,3 кВт∙ч, по заявленным производителем данным, хватает на 400 км пробега. Других технических характеристик новой машины японцы не обнародовали.

Продажи электрического кросса в Китае и Европе стартуют в следующем году. Цены пока не объявлены. Напомним, что в России самый доступный UX стоит 2 316 000 рублей.





