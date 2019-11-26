Новый китайский купе-кроссовер Lynk&Co построили на платформе Volvo

Созданный в 2016 году китайской компанией Geely бренд Lynk&Co опубликовал в соцсетях несколько скетчей своего нового кроссовера. Его же, причем без какого-то камуфляжа, сняли на одной из парковок местные фотошпионы. Модель, получившая нехитрое обозначение 05, построена на разработанной Geely и Volvo платформе CMA – той самой, что стала основой для шведского паркетника XC40 последнего поколения. Также известно, что колесная база китайского купе-кросса составляет 2734 мм, а длина равна 4 592 мм.

Судя по шильдикам автомобиля на фото, покупателям будет доступна полноприводная модификация. Про силовые агрегаты официальных заявлений нет. Но на основе информации из китайской автомобильной прессы можно предположить, что «ноль пятый» получит бензиновые турбомоторы мощностью 180 и 254 л.с., не исключено и появление гибридной версии. Что там будет на самом деле, узнаем в начале следующего года со стартом продаж. Правда, все это может представлять практический интерес только жителям Поднебесной. В других странах автомобили Lynk&Co пока не продаются.





