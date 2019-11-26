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Новости   26 ноября 2019   

Great Wall прикатила на автосалон в Гуанчжоу пушку

Компания Great Wall открыла в Китае прием заказов на новый среднеразмерный пикап Cannon, название которого с английского можно перевести, как орудие или пушка. Открывает продажи, ограниченная сотней экземпляров, серия грузовиков с действительно неплохим зарядом. Аппарат вооружили, работающим в паре в 8-ступенчатой АКП, бензиновым 2-литровым турбомотором с отдачей 190 л.с и 360 Нм.

Привод – постоянный полный с блокировками центрального, межколесных дифференциалов и понижающей передачей. Углы въезда и съезда составляют соответственно 30 ° и 26 °, клиренс – 245 мм. Кроме того, для вылазок на бездорожье предусмотрены электронные ассистенты с семью предустановленными для разных типов покрытий режимами. В салоне тоже все «красиво» — кожаная отделка, графическая приборная панель, мультимедийная система с 9-дймовым сенсорным экраном.




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