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Дилер-клуб   26 ноября 2019   

АВИЛОН. Мы знаем о выгоде все… и даже больше!

Как появилась на свет Caravelle City? Мы вспомнили несколько типичных житейских ситуаций, после чего решили «придумать» машину, способную сделать жизнь вашей семьи чуточку проще.

 

Caravelle City — идеальный городской автомобиль с оптимальным набором опций, заметной внешностью и очень привлекательной ценой. Не нужно больше изучать сотни позиций в конфигураторе и ждать, пока будет собрана машина вашей мечты! Просто приходите в дилерский центр АВИЛОН Volkswagen и спрашивайте Caravelle City.

 

До 30 ноября для каждого покупателя Volkswagen Caravelle City в АВИЛОН особая привилегия:

  • Специальная цена от 2 980 000 руб.*
  • Выгода до 503 300 руб.**
  • Кредитот 10 000 руб.***
  • 3 года гарантированной уверенности.****

 

Не откладывайте на завтра то, что выгодно сегодня.



+7 (495) 730-44-47

 

Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen.

 

 

*Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Caravelle в комплектации City 2.0 TDI, 140 л.с., длинная база, 7DSG за счет предоставления специальной цены и при сдаче предыдущего автомобиля в трейд-ин. Предложение ограничено.
**Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Caravelle в комплектации City 2.0 TDI, 140 л.с., длинная база, 7DSG за счет предоставления специальной цены и при сдаче предыдущего автомобиля в трейд-ин. Предложение ограничено.
***Ежемесячный платеж в сумме 10 000 рублей означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» на покупку нового автомобиля VW Caravelle по цене 2 040 500 руб. на срок 36 мес., при предоставлении двух документов, с первоначальным взносом 1 066 475 руб. (52,28% цены автомобиля), остаточном платеже 816 000 руб. (40,00% от стоимости автомобиля), процентной ставкой 7,5% годовых, при включении стоимости подключения к программе коллективного добровольного страхования по рискам смерти, инвалидности, диагностирования смертельно опасного заболевания и недобровольной потери работы.
****На все коммерческие автомобили Volkswagen 2018 года выпуска, проданные начиная с 15 апреля 2018 года, распространяются 2 года гарантии производителя + 1 год послегарантийной сервисной поддержки (100% аналог гарантии производителя по объему покрытия), которая предоставляется импортером (ООО Фольксваген Груп Рус) на условиях, указанных на сайте www.vw-commercial.ru и в иных информационных материалах.


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