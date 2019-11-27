На Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee может заглохнуть мотор

В концерне Fiat Chrysler Automobiles заявили об отзыве более полумиллиона внедорожников Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee. Проблема у них одна – риск самопроизвольной остановки двигателя. Сталкивающиеся с подобными случаями дилеры вышеупомянутых марок выяснили, что причина выключения моторов напрямую связана с отказами встроенного в топливный насос реле.







Под отзывную акцию попали, выпущенные в период с 23 августа 2010 по 19 августа 2013 года, Durango и собранные с 24 февраля 2010 по 19 январь 2013 Grand Cherokee. Все с бензиновыми моторами 3,6; 5,7 и 6,4 л. Точное количество потенциально неисправных автомобилей – 528 594 шт. Рассылать письма их владельцам с приглашением на сервис для проверок и возможного ремонта Chrysler начнет 3 января следующего года. Причем это уже вторая компания по такому же поводу.