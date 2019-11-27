«Бурлак» будет работать в Антарктиде

Уникальный российский внедорожник уже прибыл на южный континент морским путём из Санкт-Петербурга для участия в реконструкции полярной станции «Восток». Способная передвигаться по суше и воде амфибия рассчитана на перевозку 12 человек и оборудована десятью спальными местами, кухней с газовыми горелками, розетками, автономными обогревателями, вытяжкой и даже снегоплавильней для получения питьевой горячей воды. Дополнительно в вездеходе установлены биотуалет и телевизор. Кроме пассажиров, оснащенный 150-сильным дизелем «Бурлак» может везти две тонны груза. Запас автономного хода на встроенных баках составляет 2500 км.







Для разработанной и построенной в екатеринбургской фирме «Вездеходы Макарова» машины, это не первое испытание холодом. В 2016-2019 годах «Бурлаки» прошли экстремальные тесты в экспедициях по Арктике и были признаны экспертами лучшими транспортерами для эксплуатации среди снежных пустынь. Но на противоположном краю планеты ещё более суровые условия. Вездеходу предстоит подниматься на отметку 3488 метров над уровнем моря со среднегодовой температурой −55°C. Чтобы при работе на такой высоте высоте из-за разницы давления снаружи и внутри корпуса не разорвало герметичные стеклопакеты, в них были сделаны специальные компенсационные клапаны. В остальном антарктический аппарат ничем не отличается от серийной экспедиционной версии.