Toyota открыла прием заказов на обновленный C-HR. Японский кроссовер стал богаче и дороже.

Рестайлинг не изменил японский купе-кросс до неузнаваемости, но одарил его более агрессивным передним бампером, c переехавшими выше на боковые секции противотуманками, иными задними фонарями с горизонтальными световыми полосками, двухцветными литыми дисками и недоступным ранее оранжевым металликом. Все модификации теперь оснащаются полностью светодиодной оптикой, автоматически складываемыми зеркалами, передними и задним датчиками парковки системой бесключевого доступа в салон, омывателями фар, а также «зимним пакетом» с электрическим обогревом ветрового стекла и руля.

Помимо этого C-HR получил высококлассную аудиосистему JBL с 9 динамиками и первым среди представленных на российском рынке моделей японской марки удостоился мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Правда и то, что количество комплектаций сократилось с трех до двух, а версии Ride с механикой не стало вовсе. Атмосферному 2-литровому двигателю переднеприводной модификации и 1,2-турбомотору машины c трансмиссией AWD ассистирует только вариатор. И такая рокировка не сделала кроссовер доступнее.







Если раньше C-HR можно было купить за 1 367 000 рублей, то теперь придется заплатить минимум 1 828 000 рублей. Столько стоит разбогатевшая еще и на дополнительный электрический отопитель салона комплектация Hot. В более дорогом исполнении Cool с обновлением появился электропривод регулировки водительского сиденья. Цена же осталась прежней — 2 168 000 рублей.