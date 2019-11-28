Компактный Mercedes-Benz GLB играет по-крупному

В семействе моделей Mercedes-Benz случилось очередное пополнение. Автомобиль с шильдиком GLB (длина – 4934 мм, ширина – 1834 мм, высота – 1663 мм, колесная база – 2829 мм) самый большой кроссовер, построенный на платформе А-класса c поперечным расположением двигателя и всего на 35 мм короче более старшего GLC. Мало того, новичок может быть семиместным. Два складных креслица «галерки» опционально доступны для любой модификации, и по словам создателей машины годятся для пассажиров ростом до 168 см.

В России GLB начнут продавать следующим летом, но со слегка урезанным по сравнению с Европой набором версии. Большинство «наших» будут полноприводными. Это касается дизельных кроссоверов GLB 200d и 220d c отдачей 150 и 190 л.с. а также 224-сильного, бензинового GLB250. И только у базового GLB200, c таким же, как и у «Арканы» 1,3-литровым турбомотором, два ведущих. Всем без исключения двигателям ассистируют роботизированные коробки.







Внедорожный потенциал – чисто кроссоверный. Заявленный дорожный просвет составляет 200 мм, углы въезда и съезда равняются 18°. Зато вспомогательной электроникой GLB не обижен. Опционные радары могут «видеть» в темноте на расстояние до 500 метров, а адаптивный круиз-контроль, основываясь на имеющихся в базе навигационных картах, способен самостоятельно притормаживать машину перед перекрестками и крутыми поворотами. В Германии за новый SUV просят минимум 37.746,80 евро. Российские цены точное содержание комплектаций будут объявлены только в следующем году.