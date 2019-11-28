Land Rover Discovery не дал английскому комику утонуть

Вы знаете, кто такой Джеки Уайтхолл? Википедия подсказывает, что это английский комик, а еще актер, продюсер и писатель. Как он сам признается, водитель из него так себе. Тем не менее ему удалось за рулем Land Rover Discovery c большим 6,8-метровым прицепом проехать задним ходом аж 300 метров. И не на широкой площадке, а на узкой и извилистой, однополосной дороге у маяка Корбьер на острове Джерси. Дополнительный накал драме придавало и то обстоятельство, что Джеки и дорогой фургон Airstream Missouri могло смыть с полоски суши начинающимся приливом. Но, благодаря имеющейся на вооружении внедорожника системы Advanced Tow Assist, все закончилось благополучно. Не менее счастливого «хэппи энда» нас порадовала финальная реплика отца комика — Майкла: «Движение задним ходом по дороге около Корбьер стало невероятным подвигом, но мы-то знаем, что всю работу сделал Land Rover Discovery. А Джек здесь вообще ни при чем, давайте не будем обманывать себя».





