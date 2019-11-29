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Новости   29 ноября 2019   

Chevrolet и Carhartt сделали специальный инструмент

Chevrolet на пару с известным производителем инструмента Carhartt соорудили специальный пикап для, как они сами называют, решения самых сложных задач. Девайс, получивший название Silverado HD Carhartt Special Edition, построен на базе модели 2500 LTZ и дополнительно сдобрен внедорожным пакетом Z71 с регулируемыми амортизаторами Rancho и системой помощи при движении на спусках. В экипировку внедорожника также входят буксировочные крюки, 20-дюймовые диски с шинами All Terrain и мягкий, сдвижной верх грузовой платформы. Кожаные сиденья с бежевыми вставками и салонные коврики украшены логотипами Carhartt. Цвет кузова – только черный. Последнее замечание к тому, что автомобиль начнут продавать в Штатах уже осенью следующего года.




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