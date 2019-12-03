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Новости   3 декабря 2019   

Chevrolet Trailblazer полностью сменил ориентацию

Вы наверняка помните, что из себя представлял официально продававшийся в России Chevrolet Trailblazer. То был крупный, рамный внедорожник, построенный на базе рабочего пикапа Orlando, к тому же еще и дизельный. Теперь волею маркетологов машину превратили в компактный кроссовер с несущим кузовом и бензиновыми двигателями. При длине 4,46 метра новый «Трэйл» на пару сантиметров короче «Тигуана» и также, как и последний, предпочитает малолитражные турбомоторы.

Американцу прописали два 3-цилиндровых агрегата с рабочим объемом 1,2 и 1,3 л. О первом известно только то, что он будет сочетаться с вариатором и устанавливаться исключительно на переднеприводные версии. Второй, мощностью 155 л.с. станет работать и на полноприводных модификациях с 9-ступенчатой автоматической коробкой. В базовое оснащение входят камера заднего вида, системы автоматического экстренного торможения и удержания в полосе. Среди опций значатся адаптивный круиз-контроль и ассистент парковки. Минимальная цена в Штатах — $20 000. О поставках нового паркетника к нам речи пока не идет.




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