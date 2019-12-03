Водородный Huyndai Nexo установил рекорд

При всем нынешнем ажиотаже вокруг электромобилей мы как-то совсем забыли про машины на топливных элементах. А между тем в Hyundai нам дали понять, что водородный транспорт совершенно не стоит сбрасывать со счетов. На прошлой неделе воздухоплаватель Бертранд Пикард совершил путешествие длиной в 778 километров, но не в корзине воздушного шара, а за рулем пусть и редкого, но все же серийного кроссовера Huyndai Nexo.







Чтобы преодолеть упомянутое расстояние от города Саргемин до музея аэронавтики в Ле Бурже французу хватило одного бака водородного топлива. Еще и осталось — в пункте назначения одометр показывал запас хода в 49 км. Как ни крути, а это рекорд. Не лишним будет заметить, что на заправку водородной машины, которая выбрасывает в атмосферу лишь водяной пар, требуется времени не больше, чем для автомобилей с обычным ДВС.